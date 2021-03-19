ЦСКА во второй раз в сезоне победил «Реал» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 96:86 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка. Ещё 22 очка московской команде принёс Майк Джеймс.

В составе «Реала» 20 очков на счету Трея Томкинса.

Для ЦСКА это вторая победа над «Реалом» в нынешнем регулярном чемпионате.

Следующим соперником армейцев станет сербская «Црвена Звезда». Игра пройдёт в Белграде 25 марта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Басконии» в баскетбольной Евролиге.