ЦСКА во второй раз в сезоне победил «Реал» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 96:86 в пользу гостей.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка. Ещё 22 очка московской команде принёс Майк Джеймс.
В составе «Реала» 20 очков на счету Трея Томкинса.
Для ЦСКА это вторая победа над «Реалом» в нынешнем регулярном чемпионате.
Следующим соперником армейцев станет сербская «Црвена Звезда». Игра пройдёт в Белграде 25 марта.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Басконии» в баскетбольной Евролиге.