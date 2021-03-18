«Зенит» проиграл «Басконии» в баскетбольной Евролиге
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 79:75 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Матеуш Понитка, набравший 15 очков. Кей Си Риверс записал в свой актив 14 очков. Ещё 12 очков команде принёс Билли Бэрон.
В составе «Басконии» 17 очков набрал Алек Питерс. 15 очков в активе Луки Вильдосы, а ещё 12 очков команде принёс Рокас Гедрайтис.
Следующим соперником «Зенита» станут подмосковные «Химки». Матч состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее сообщалось, что «Химки» находятся на грани банкротства.