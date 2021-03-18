«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу», но вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Короткая ссылка
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу», но вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Олимпиакосу» принёс гол Юссефа эль-Араби, забившего на 51-й минуте. Греческая команда завершала матч вдесятером — на 82-й минуте с поля был удалён Уссейну Ба.

Таким образом, в 1/4 финала вышел «Арсенал» по сумме двух матчей 3:2 (3:1) за счёт двух голов на выезде.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить