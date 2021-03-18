«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу», но вышел в четвертьфинал Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Олимпиакосу» принёс гол Юссефа эль-Араби, забившего на 51-й минуте. Греческая команда завершала матч вдесятером — на 82-й минуте с поля был удалён Уссейну Ба.
Таким образом, в 1/4 финала вышел «Арсенал» по сумме двух матчей 3:2 (3:1) за счёт двух голов на выезде.
Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира.