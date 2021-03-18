«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу», но вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Олимпиакосу» принёс гол Юссефа эль-Араби, забившего на 51-й минуте. Греческая команда завершала матч вдесятером — на 82-й минуте с поля был удалён Уссейну Ба.

Таким образом, в 1/4 финала вышел «Арсенал» по сумме двух матчей 3:2 (3:1) за счёт двух голов на выезде.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира.