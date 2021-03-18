Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче серии 1/2 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Филипа Хольма, Тейлора Бека, Семёна Кошелева, Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила.

«Авангард» ответил голами Рида Буше и Егора Чинахова.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующая, вторая игра пройдёт 20 марта в Балашихе.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» победило СКА на старте второго раунда плей-офф КХЛ.