Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Филипа Хольма, Тейлора Бека, Семёна Кошелева, Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила.
«Авангард» ответил голами Рида Буше и Егора Чинахова.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующая, вторая игра пройдёт 20 марта в Балашихе.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» победило СКА на старте второго раунда плей-офф КХЛ.