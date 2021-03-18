Московское «Динамо» победило СКА на старте второго раунда плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» победило СКА на старте второго раунда плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Михала Чайковски, Андрея Сергеева, Оскара Линдберга и Дмитрия Яшкина.

СКА ответил голом Лукаса Бенгтссона.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Динамо». Следующая, вторая игра пройдёт 20 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить