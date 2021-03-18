Московское «Динамо» победило СКА на старте второго раунда плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Михала Чайковски, Андрея Сергеева, Оскара Линдберга и Дмитрия Яшкина.

СКА ответил голом Лукаса Бенгтссона.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Динамо». Следующая, вторая игра пройдёт 20 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.