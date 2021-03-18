Предполагаемая любовница Мамаева дала первый комментарий об измене футболиста

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Предполагаемая любовница полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева 29-летняя испанка Ирен Гарсия рассказала о знакомстве с футболистом.
Предполагаемая любовница Мамаева дала первый комментарий об измене футболиста
  • © Ирен Гарсия Морено
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«Я встретила Павла Мамаева в Марбелье. Не знала, что он женат. Я человек традиционных взглядов, поэтому никогда бы не пошла с Павлом на свидание, если бы была в курсе. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Мамаев — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», — приводит слова Гарсии «СтарХит».

Женщина отмечает, что жена футболиста Алана Мамаева ей всерьёз угрожала.

«Я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию», — добавила она.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию Ирен Гарсии, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в испанской Марбелье.

Ранее сообщалось, что жена Мамаева объявила о разводе с футболистом.

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