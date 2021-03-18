Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

В составе «Челси» забитыми мячами отметились Хаким Зиеш и Эмерсон.

Таким образом, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух игр. В первом матче «Челси» победил «Атлетико» со счётом 1:0.

Отметим, что «Челси» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за семь лет. В 2014 году лондонский клуб под руководством Жозе Моуринью дошёл до полуфинала и проиграл «Атлетико».

Ранее сообщалось, что итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.