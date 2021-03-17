В Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова рассказала о работе по реконструкции стадионов.

Об этом сообщает Nation News.

«Ежегодно выделяется 130 млн рублей на то, чтобы спортсмены имели соревновательную практику. Также приобретается экипировка. Центральный стадион в городе Джанкой реконструируется. В Ялте также происходит глобальная реконструкция спортивной базы», — заявила Торубарова на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Как отметила министр, во всех сельских поселениях спортивные объекты будут улучшаться, каждый район получил возможность участвовать в республиканской программе.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о строительстве спортивных объектов.