Лайшев сообщил, что тренерский штаб Тутберидзе поедет на ЧМ в полном составе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что тренерский штаб российского специалиста Этери Тутберидзе отправится на чемпионат мира по фигурному катанию в полном составе.

«Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Согласно правилам, на предстоящее мировое первенство из-за коронавирусных ограничений допускается только один тренер для одного спортсмена. На ЧМ в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта, от «Хрустального» выступят россиянка Анна Щербакова и грузин Морис Квителашвили.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что будет сам сопровождать Александру Трусову на ЧМ.