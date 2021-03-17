Лайшев сообщил, что тренерский штаб Тутберидзе поедет на ЧМ в полном составе

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что тренерский штаб российского специалиста Этери Тутберидзе отправится на чемпионат мира по фигурному катанию в полном составе.
Лайшев сообщил, что тренерский штаб Тутберидзе поедет на ЧМ в полном составе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Согласно правилам, на предстоящее мировое первенство из-за коронавирусных ограничений допускается только один тренер для одного спортсмена. На ЧМ в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта, от «Хрустального» выступят россиянка Анна Щербакова и грузин Морис Квителашвили. 

Ранее Евгений Плющенко заявил, что будет сам сопровождать Александру Трусову на ЧМ.

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