Леонова считает, что Туктамышева будет бороться за медали ЧМ
- РИА Новости
«Две медали у женщин — это реально. Безусловный фаворит — Анна Щербакова. Что же касается Трусовой, думаю, она будет готова показать свой максимум. Если Туктамышева изменит контент в сторону усложнения, то и она побороться за тройку может. Но вы знаете, редко бывает такое, что весь пьедестал занимают российские спортсмены. Бороться она однозначно будет. Если она изменила контент и вставила четверной прыжок, то стопроцентно будет конкурентоспособна», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.
Ранее Мишина высказалась о перспективах Туктамышевой на ЧМ.