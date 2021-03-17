Леонова считает, что Туктамышева будет бороться за медали ЧМ

Российская фигуристка Алёна Леонова оценила шансы отечественных фигуристок завоевать медали на чемпионате мира в Стокгольме.

«Две медали у женщин — это реально. Безусловный фаворит — Анна Щербакова. Что же касается Трусовой, думаю, она будет готова показать свой максимум. Если Туктамышева изменит контент в сторону усложнения, то и она побороться за тройку может. Но вы знаете, редко бывает такое, что весь пьедестал занимают российские спортсмены. Бороться она однозначно будет. Если она изменила контент и вставила четверной прыжок, то стопроцентно будет конкурентоспособна», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Мишина высказалась о перспективах Туктамышевой на ЧМ.