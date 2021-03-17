Мишина: Туктамышева понимает, что ей надо использовать свой шанс

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась своими ожиданиями от выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.
Мишина: Туктамышева понимает, что ей надо использовать свой шанс
  • РИА Новости

«Трудно сказать, что Туктамышева раскрепощённая. Просто она создаёт такой образ. Лиза собрана. Она, как никто, понимает, что надо использовать шанс, который она заслужила всем своим сезоном: выиграв этап Гран-при в Москве, в финале Кубка России хорошо себя показав. Она будет очень стараться на чемпионате мира. Её контент будет такой же, как и на предыдущих стартах. Четверной она тренирует, но, прежде чем вставлять его в программу, нужно смотреть, насколько стабильно ты его делаешь. Не только отдельно, но и в самой программе. Надо понимать, как ты будешь справляться с программой и после исполнения четверного. Одним элементом всё равно ничего не решается. Над четверным она работает больше с прицелом на следующий сезон», — приводит слова Мишиной РИА Новости.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее фигуристка Самодурова призналась, что задумывалась о завершении карьеры.

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