Фигуристка Самодурова призналась, что задумывалась о завершении карьеры

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова рассказала, что по ходу прошлого сезона её посещали мысли о завершении карьеры.

«Мысли всё бросить и уйти, конечно, были. В основном в прошлом сезоне. Но я очень быстро отхожу, думаю про себя: «Ты чего, тебе же нравится это». Всё равно это всё кратковременные эмоции. Серьёзных намерений и обсуждений с тренерами никогда не было», — приводит слова Самодуровой Sport24.

18-летняя фигуристка выступает на взрослом уровне с сезона-2018/19. На её счету, помимо золота чемпионата Европы, серебро и бронза этапов серии Гран-при, золото, серебро и бронза нескольких турниров серии «Челленджер», а также бронза командного чемпионата мира.

Ранее Самодурова рассказала, как на неё повлияло неудачное начало проката в финале Кубка России.