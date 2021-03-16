Фигуристка Самодурова призналась, что задумывалась о завершении карьеры

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Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова рассказала, что по ходу прошлого сезона её посещали мысли о завершении карьеры.
Фигуристка Самодурова призналась, что задумывалась о завершении карьеры
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мысли всё бросить и уйти, конечно, были. В основном в прошлом сезоне. Но я очень быстро отхожу, думаю про себя: «Ты чего, тебе же нравится это». Всё равно это всё кратковременные эмоции. Серьёзных намерений и обсуждений с тренерами никогда не было», — приводит слова Самодуровой Sport24.

18-летняя фигуристка выступает на взрослом уровне с сезона-2018/19. На её счету, помимо золота чемпионата Европы, серебро и бронза этапов серии Гран-при, золото, серебро и бронза нескольких турниров серии «Челленджер», а также бронза командного чемпионата мира.

Ранее Самодурова рассказала, как на неё повлияло неудачное начало проката в финале Кубка России.

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