Фигуристка Самодурова — о финале КР: хотелось уйти со льда и больше не докатывать программу

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Чемпионка Европы 2019 года, российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, как на неё повлияло неудачное начало проката в финале Кубка России.
Фигуристка Самодурова — о финале КР: хотелось уйти со льда и больше не докатывать программу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Довольна последним стартом, финалом Кубка России. Хотя и начиналось всё достаточно драматично — не получился первый элемент. Мне хотелось просто уйти со льда и больше не докатывать программу. Никогда не ошибаюсь на первом прыжке, да и вообще в первой половине выступления. Но я довольна, что сумела собраться и докатать до конца. Всё это благодаря нереальной поддержке зала. Я реально кайфанула. Таких ощущений у меня не было давно», — цитирует Самодурову Sport24.

18-летняя фигуристка заняла на турнире восьмое место, уступив победительнице соревнований Камиле Валиевой 38 баллов.

Ранее Ковтун назвал Туктамышеву рок-н-роллом фигурного катания.

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