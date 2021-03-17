В Уфе разрешили проведение спортивных мероприятий без ограничений по посещаемости

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте Республики Башкортостан. Отныне проведение матчей чемпионата России по футболу, Континентальной хоккейной лиги и прочих официальных соревнований и спортивных мероприятий разрешается без ограничений по количеству зрителей при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

18 марта ФК «Уфа» проведёт домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». Уфимский «Салават Юлаев» 21 марта сыграет на родной арене против казанского «Ак Барса» в рамках плей-офф КХЛ.

Ранее Газизов прокомментировал своё возвращение в «Уфу».