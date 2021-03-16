Газизов прокомментировал своё возвращение в «Уфу»
- © Футбольный клуб «Уфа»
«Я принял предложение, потому что футбольный клуб «Уфа» не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперёд. Вместе будем выходить из сложной ситуации», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета 2020 года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В «Спартаке» Газизов проработал пять месяцев и покинул московский клуб в конце 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Уфа» объявила о возвращении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.