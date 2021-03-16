Газизов прокомментировал своё возвращение в «Уфу»

Шамиль Газизов поделился эмоциями от своего возвращение на пост генерального директора футбольного клуба «Уфа».

«Я принял предложение, потому что футбольный клуб «Уфа» не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперёд. Вместе будем выходить из сложной ситуации», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета 2020 года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В «Спартаке» Газизов проработал пять месяцев и покинул московский клуб в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Уфа» объявила о возвращении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.