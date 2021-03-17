Блинкова уступила Голубич в первом круге турнира WTA в Монтеррее
Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от Виктории Голубич из Швейцарии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
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Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Во втором круге Голубич сыграет с американской теннисисткой Лорен Дэвис.
Ранее сообщалось, что Грачёва уступила Сайсай в первом круге турнира WTA в Монтеррее.
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