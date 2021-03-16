Сотникова считает, что Щербакова, Трусова и Туктамышева займут весь подиум на ЧМ

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Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась ожиданиями от выступлений соотечественниц на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Сотникова считает, что Щербакова, Трусова и Туктамышева займут весь подиум на ЧМ
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Интрига на чемпионате мира сведётся к борьбе между Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой. Полагаю, все они будут в призёрах. А уж в какой последовательности — одному Богу известно. На таких соревнованиях на первый план выходит не только мастерство, но и психологическая устойчивость. Кто лучше справится с нервами, тот и победит», — приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что составить конкуренцию тройке россиянок может лишь японская фигуристка Рика Кихира.

«Набор элементов в её арсенале позволяет бороться с нашими девочками. И всё-таки сомневаюсь, что японка доберётся до пьедестала. Кто-то из американок или китаянок — тем более», — добавила Сотникова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Загитова заявила о желании вернуться в фигурное катание.

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