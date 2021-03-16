Карацев обыграл Эванса и вышел в третий круг турнира АТР в Дубае

В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае россиянин Аслан Карацев одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом.

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Матч завершился победой россиянина со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В третьем круге турнира Карацев встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Ранее Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира.