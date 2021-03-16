Нурмагомедов — о поездке в США: я словно сидел в тюрьме

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от посещения Сан-Франциско.

«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город (Сан-Франциско) без подготовки к своему бою, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал боец в своём Instagram.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры бойца после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.