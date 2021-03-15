Агент Тарасенко заявил, что проблемы хоккеиста со здоровьем решены

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Алексей Дементьев, агент форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, прокомментировал возвращение хоккеиста на лёд после травмы плеча.
Агент Тарасенко заявил, что проблемы хоккеиста со здоровьем решены
  • Reuters

«Проблемы со здоровьем уже решены. К сожалению, профессиональный спорт сопряжён с травмами. Неважно, какой вид спорта, это одна из частей жизни. Владимир и его семья великолепно справились с этим и идут вперёд. Надо определённое время для того, чтобы Тарасенко набрал те игровые кондиции, которые у него были до травмы. Хотелось бы пожелать ему удачи. Психологические последствия? Если посмотреть матчи, то можно увидеть, что он идёт в полный контакт и не боится бороться за шайбу, выигрывать единоборства. Какие-то ограничения относительно физического контакта в его игре отсутствуют», — цитирует Дементьева Sport24.

Тарасенко перенёс операцию на плече в сентябре 2020 года. В клубе её назвали неудачной. Впоследствии россиянина прооперировали во второй раз.

Ранее сообщалось, что ассист Тарасенко не спас «Сент-Луис» от крупного поражения в матче НХЛ с «Вегасом».

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