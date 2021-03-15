Хусаинов считает, что «Спартак» был лишён пенальти в матче с «Динамо»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов выразил мнение, что защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк нарушил правила на футболисте «Спартака» Айртоне в своей штрафной площади.

«Паршивлюк поставил бразильцу подножку. Такой же пенальти был назначен за фол против Мирзова в матче «Химки» — «Ростов», но не поставили в том же матче за фол против Полоза. Ты решил, что здесь нет нарушения, где тогда жёлтая Айртону за симуляцию? Иванов понимал, что фол был, но побоялся указать на точку. Удручает ещё и то, что на VAR сидел Карасёв. Он в своё оправдание может сказать, что контакт был минимален, а Айртон оторвался от земли ещё до контакта. Но вопрос в другом: Паршивлюк сыграл в мяч? Нет. Всё! Айртон пробросил мяч, рванул к нему на большой скорости. А на скорости достаточно и минимального касания», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».

«Спартак» одержал победу в матче 22-го тура РПЛ со счётом 2:1.

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