Кутепов рассказал о разговоре с Тедеско перед матчем с «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о разговоре с главным тренером команды Доменико Тедеско перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

По его словам, он не следит за статистикой, но ему приятно, что он стал лучшим игроком по перехватам в минувшей встрече, так как это показатель качественно проделанной работы.

«В моей форме никаких секретов нет: тренируюсь на 100%, выкладываюсь в каждом моменте. Тренерский штаб это неоднократно отмечал. У нас с Тедеско даже состоялся разговор перед матчем с «Динамо»: «Я вижу, ты в хорошей форме. Всё получится, выходи и делай свою работу». Можно сказать, это была моя персональная установка на дерби», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Он отметил, что о его хорошей игре в матче также ему сказал ассистент главного тренере Андреас Хинкель.

«Всегда приятно слышать такое от тренерского штаба. Но для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца», — добавил Кутепов.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1, а Соболев отметился голом и результативной передачей. Красно-белые набрали 41 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее Кутепов заявил, что «Спартак» обыграл «Динамо» на характере.