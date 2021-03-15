Кутепов заявил, что «Спартак» обыграл «Динамо» на характере

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о победе над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Победа волевая, на характере. Чемпионский ли он? Не знаю, покажет результат сезона. После неудачной серии в конце того года и начале этого важно было победить. Плюс поквитаться за поражение от «Динамо» в Кубке», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

По его словам, автогол смазал планы красно-белых, но команда поддержала Павла Маслова и проявила волю к победе.

«В конце матча, уже после 2:1, немного подсели, стали играть по счёту. У «Динамо» были хорошие моменты, но Максименко сыграл просто блистательно — нам очень помогли его сейвы. Думаю, Саша заслуженно получил приз лучшему игроку», — сказал Кутепов.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1, а Соболев отметился голом и результативной передачей. Красно-белые набрали 41 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее в «Спартаке» показали, что осталось за кадром матча с «Динамо».

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