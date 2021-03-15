Радулов рассказал о своём восстановлении после травмы

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал своё возвращение после травмы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

«Я не ожидал, что восстановление от травмы затянется так надолго. Но получилось именно так. Не хочется возвращаться на лёд с незалеченной травмой, чтобы всё усугубить. Нужно внимательно относиться к себе и быть готовым на 100%», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1. Победный буллит на свой счёт записал Радулов.

Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ.