Радулов прокомментировал первый матч после травмы

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал своё возвращение после травмы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

«Возвращаться в состав не так просто, потому что было немного времени на тренировки. Нужно было выйти и сразу играть матч. Но в целом это нормально и даже радостно. Немного устал, но чувствую себя хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1. Победный буллит на свой счёт записал Радулов.

Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ.