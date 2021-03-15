Радулов прокомментировал первый матч после травмы

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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал своё возвращение после травмы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».
Радулов прокомментировал первый матч после травмы
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

«Возвращаться в состав не так просто, потому что было немного времени на тренировки. Нужно было выйти и сразу играть матч. Но в целом это нормально и даже радостно. Немного устал, но чувствую себя хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1. Победный буллит на свой счёт записал Радулов.

Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ.

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