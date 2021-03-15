Губерниев: смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги смешанной эстафеты и супермикста на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Губерниев: смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Я, честно говоря, надеялся на медаль до самого последнего момента. Не сильно расстроился из-за штрафного круга Ирины Казакевич. Но двумя кругами Александра Логинова был удивлён. Это превращается в традицию. Александр в эстафетах не сильный наш помощник в данный момент», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Губерниев согласен с теми, кто говорит, что сборная России по биатлону — средняя команда.

«Да, на данный момент мы ловим счастье, когда другие промахиваются. Смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте. Это наш уровень пока», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Сборная России в смешанной эстафете заняла седьмое место, в супермиксте — пятое.

Ранее Казакевич извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на этапе КМ.

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