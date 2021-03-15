Кайшева — о смешанной эстафете: упрекнуть себя не в чем

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Упрекнуть себя не в чем. Быстрее бежать не могла, упиралась. Считаю, что нет недоработок. Справляться со стрельбой было физически сложно, потому что очень устали ноги и на стойке было крайне тяжело их успокоить», — приводит слова биатлонистки «Матч ТВ».

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла седьмое место.

Ранее Казакевич извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на этапе КМ.