Кайшева — о смешанной эстафете: упрекнуть себя не в чем
«Упрекнуть себя не в чем. Быстрее бежать не могла, упиралась. Считаю, что нет недоработок. Справляться со стрельбой было физически сложно, потому что очень устали ноги и на стойке было крайне тяжело их успокоить», — приводит слова биатлонистки «Матч ТВ».
Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла седьмое место.
Ранее Казакевич извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на этапе КМ.