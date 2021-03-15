«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в НБА, Карри набрал 32 очка

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Встреча состоялась в Сан-Франциско и завершилась в пользу хозяев — 131:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 32 очка. Его партнёр по команде Эндрю Уиггинс записал в свой актив 28 баллов. В составе гостей по 24 очка набрали Руди Гобер и Донован Митчелл.

Таким образом, «Голден Стэйт» прервал четырёхматчевую серию из поражений.

В другом матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Мемфис Гриззлиз» (128:122).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки Бакс» обыграть «Вашингтон Уизардс» в НБА