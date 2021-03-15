Призёр ОИ рассказал, как из Клебо в сборной Норвегии делают «универсального солдата»

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных рассказал, как в сборной Норвегии из Йоханнеса Клебо пытаются сделать универсального лыжника.

«Парень растёт. Норвежцы умеют это делать. Вспомните Петтера Нортуга, который одно время бегал только спринты, а потом стал проявлять себя и в других дисциплинах. У скандинавов есть некая методика, которая работает, отсюда и прогресс Клебо. Со временем он превратится в универсального солдата, который способен побеждать везде. Но Большунову это не мешает бороться с ним», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Бессмертных назвал абсолютно заслуженной вторую подряд победу Большунова в Кубке мира.