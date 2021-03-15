«Наполи» нанёс поражение «Милану» в матче Серии А

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«Наполи» в гостях взял верх над «Миланом» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Милане и завершилась в пользу неаполитанцев — 1:0.

Единственный мяч на 49-й минуте забил Маттео Политано. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Анте Ребича в компенсированное время.

«Милан» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков. «Наполи» набрал 50 очков и поднялся на пятую позицию.

Ранее сообщалось, что хет-трик Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в Серии А.

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