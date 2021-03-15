«Наполи» нанёс поражение «Милану» в матче Серии А
Встреча прошла в Милане и завершилась в пользу неаполитанцев — 1:0.
Единственный мяч на 49-й минуте забил Маттео Политано. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Анте Ребича в компенсированное время.
«Милан» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков. «Наполи» набрал 50 очков и поднялся на пятую позицию.
Ранее сообщалось, что хет-трик Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в Серии А.