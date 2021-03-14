Нагорных рассказал, о чём говорят хорошие результаты «Локомотива»

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Член совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая игра. Всё это — результат очень хорошей работы команды в зимнюю паузу на сборах. Хочу поздравить главного тренера нашей команды с уверенным стартом после паузы, да и всех ребят. Видно, что хорошая самоотдача от каждого игрока и от команды в целом», — цитирует Нагорных Sport24.

По его словам, команда продолжит работать и в паузу на сборные, а у наставника железнодорожников Марко Николича есть программа и план подготовки. Он также отметил, что тренер принял команду в тяжёлый период, но справился со всеми проблемами и давлением со стороны прессы и болельщиков.

«Он себя показал хорошим профессионалом. Тот результат, который есть сейчас, показывает, что выбор с тренером был правильным», — добавил Нагорных.

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Это позволило железнодорожникам набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее тренер «Сочи» объяснил поражение от «Локомотива» в 22-м туре РПЛ.

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