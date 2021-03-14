Бородавко: постараемся приблизить результаты остальной мужской команды к результатам Большунова

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступлений Александра Большунова в сезоне-2020/21.
Бородавко: постараемся приблизить результаты остальной мужской команды к результатам Большунова
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Если подводить итоги, то в этом сезоне удалось почти всё: Александр стал чемпионом мира, выиграл «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира. В спринтерском зачёте стал призёром, было много личных побед. Сезон для него закончился достаточно успешно. И в следующем сезоне мы постараемся приблизить результаты остальной мужской команды к результатам Большунова», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.

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