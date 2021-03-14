Менеджер Емельяненко опроверг слухи о договорённости на бой с Дациком
- РИА Новости
«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкреплённый», — цитирует Бостанова «Спорт-Экспресс».
Менеджер также заявил, что его клиент близок к подписанию контракта на бой по правилам бокса с рэп-исполнителем Джиганом.
Последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.
Ранее сообщалось, что Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту бойцовского клуба «Ахмат».