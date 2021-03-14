Менеджер Емельяненко опроверг слухи о договорённости на бой с Дациком

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Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, отреагировал на слухи о договорённости по поводу поединка с Вячеславом Дациком.
Менеджер Емельяненко опроверг слухи о договорённости на бой с Дациком
  • РИА Новости

«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкреплённый», — цитирует Бостанова «Спорт-Экспресс».

Менеджер также заявил, что его клиент близок к подписанию контракта на бой по правилам бокса с рэп-исполнителем Джиганом.

Последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту бойцовского клуба «Ахмат».

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