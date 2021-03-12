Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту бойцовского клуба «Ахмат»

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Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, сообщил, что спортсмен вернул президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову автомобиль Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту бойцовского клуба «Ахмат»
  • РИА Новости

«Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым, когда он поспорил на свой автомобиль? Стоит отдать должное Александру — он своё слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого начинается от 3 млн рублей и выше. Учитывая немалую сумму, для меня лично этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, у него есть своё желание, которое иногда невозможно усмирить», — цитирует Бостанова «Спорт-Экспресс».

В феврале Емельяненко поспорил с Висмурадовым, что год не будет употреблять спиртные напитки.  

Последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Емельяненко сообщил, что прекратил употреблять алкоголь.

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