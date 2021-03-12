Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту бойцовского клуба «Ахмат»
- РИА Новости
«Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым, когда он поспорил на свой автомобиль? Стоит отдать должное Александру — он своё слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого начинается от 3 млн рублей и выше. Учитывая немалую сумму, для меня лично этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, у него есть своё желание, которое иногда невозможно усмирить», — цитирует Бостанова «Спорт-Экспресс».
В феврале Емельяненко поспорил с Висмурадовым, что год не будет употреблять спиртные напитки.
Последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.
Ранее Емельяненко сообщил, что прекратил употреблять алкоголь.