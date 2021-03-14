Биатлонист Елисеев рассказал, что получил удовольствие от борьбы в сингл-миксте

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Получил удовольствие от борьбы, она была хорошая и интересная. Пускай не всё получилось, особенно на рубеже стоя. Но сегодня хорошая гонка. На последнем рубеже видел, как стреляют белорусы. Но знал, что мы боремся по квоте в женском Кубке наций. Держал в уме, что надо работать чуть лучше, чем они. Об этом много разговоров, эстафета — большой вклад в Кубок наций, работали максимально для этого, — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев и Лариса Куклина заняли седьмое место по итогам сингл-микста. Российская команда суммарно использовала семь дополнительных патронов и уступила победителям 1 минуту 10,8 секунды.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции победила в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.