Бой Эдвардса и Мухаммада на UFC Vegas 21 остался без решения судей
Бой был остановлен во втором раунде после того, как Эдвардс попал своему сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не сумел продолжить поединок, встреча осталась без решения судей.
Также в рамках главного карда Дэн Иге нокаутировал Гэвина Такера, Дэйви Грант отправил в нокаут Джонатана Мартинеса, Матеус Николау победил раздельным решением Манела Капе, а бой Даррен Стюарт — Эрик Андерс был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара коленом в голову.
Ранее Эдвардс заявил, что Нурмагомедов был бы в топ-5 полусреднего веса UFC.