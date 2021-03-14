Бой Эдвардса и Мухаммада на UFC Vegas 21 остался без решения судей

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В бою между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом, который проходил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 21, не был определён победитель.

Бой был остановлен во втором раунде после того, как Эдвардс попал своему сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не сумел продолжить поединок, встреча осталась без решения судей.

Также в рамках главного карда Дэн Иге нокаутировал Гэвина Такера, Дэйви Грант отправил в нокаут Джонатана Мартинеса, Матеус Николау победил раздельным решением Манела Капе, а бой Даррен Стюарт — Эрик Андерс был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара коленом в голову.

Ранее Эдвардс заявил, что Нурмагомедов был бы в топ-5 полусреднего веса UFC.

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