Эдвардс: Нурмагомедов был бы в топ-5 полусреднего веса UFC

Короткая ссылка
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Леон Эдвардс оценил перспективы чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в полусреднем дивизионе.
Эдвардс: Нурмагомедов был бы в топ-5 полусреднего веса UFC
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Нурмагомедов в полусреднем весе определённо попал бы в топ-5. Он отлично борется и достаточно большой. Нельзя сказать, что он маленький для лёгкого веса. Он достаточно большой, так что он на 100% был бы хорош в полусреднем дивизионе», — заявил Эдвардс на медиадне перед турниром UFC, видео которого размещено на канале MMA Fighting в YouTube.

Утром 14 марта по московскому времени Эдвардс выступит в главном событии турнира UFC Vegas 21. Его соперником будет Белал Мухаммад. 

Ранее глава UFC высказался о Нурмагомедове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить