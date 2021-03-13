Эдвардс: Нурмагомедов был бы в топ-5 полусреднего веса UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Леон Эдвардс оценил перспективы чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в полусреднем дивизионе.

«Нурмагомедов в полусреднем весе определённо попал бы в топ-5. Он отлично борется и достаточно большой. Нельзя сказать, что он маленький для лёгкого веса. Он достаточно большой, так что он на 100% был бы хорош в полусреднем дивизионе», — заявил Эдвардс на медиадне перед турниром UFC, видео которого размещено на канале MMA Fighting в YouTube.

Утром 14 марта по московскому времени Эдвардс выступит в главном событии турнира UFC Vegas 21. Его соперником будет Белал Мухаммад.

Ранее глава UFC высказался о Нурмагомедове.