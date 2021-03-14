Матыцин поздравил Большунова и Ступак с победой на этапе КМ по лыжным гонкам

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победой в масс-стартах классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Российские лыжники снова порадовали нас своими блестящими результатами. Александр Большунов подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, именно благодаря грамотно выбранной тактике он смог оторваться от всех соперников и опередил на финише ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клебо — на 18 секунд. Юлия Ступак вернулась в состав сборной России после рождения сына, но пропуск прошлого сезона не отразился на её настрое: Юлия снова показывает очень высокие результаты. Уверен, в будущих гонках мы ещё не раз увидим Юлию Ступак на пьедестале почёта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Заключительный этап Кубка мира сезона-2020/21 завершится 14 марта двумя гонками преследования свободным стилем. Большунов ещё в начале февраля досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте, а Ступак продолжает борьбу за второе место по итогам сезона.

Ранее Крянин объяснил, почему Ступак набрала форму лишь к последнему этапу КМ.

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