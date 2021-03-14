Большунов — об общении с Клебо на этапе КМ в Швейцарии: всё было как обычно

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об общении с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Всё было как обычно. То, что было в Оберстдорфе — остается в Оберстдорфе. Сейчас мы продолжаем бороться, показывать хорошие результаты с чистой головой и уважением друг к другу и, конечно, думать о подготовке к Олимпиаде. В будущем я буду рад встретиться с ним на лыжне, соревноваться и показывать результаты, не нарушая правила», — приводи слова Большунова «Матч ТВ».

На финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, между Клебо и Большуновым произошло столкновение, из-за которого российский лыжник сломал палку и не сумел сохранить лидерство в гонке. В итоге норвежец был дисквалифицирован, а данная ситуация стала предметом широкого обсуждения в СМИ.

Ранее Большунов подтвердил, что не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо.