«Атлетико» в большинстве не сумел обыграть «Хетафе» в Примере

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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 27-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля играли вдесятером с 70 минуты, когда прямую красную карточку получил Аллан Ньом.

«Атлетико» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, и опережает ближайшего преследователя — «Реал» на шесть очков. «Хетафе» с 28 очками — 15-й.

В другом матче игрового дня «Осасуна» и «Вальядолид» сыграли вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Эльче» в Примере.

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