Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Эльче» в Примере

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 27-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Эльче» забил первым. На 61-й минуте отличился Даниэль Кальво.

«Реал» ответил голами Карима Бензема на 73-й и первой компенсированной ко второму тайму минутах.

По итогам 27 матчей «Реал» поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков, и опережает опустившуюся на третье место «Барселону», имеющую игру в запасе, на одно очко. «Эльче» с 25 очками — на 17-м месте.

В другом матче игрового дня «Алавес» и «Кадис» сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» проиграла «Леванте» в валенсийском дерби Примеры.