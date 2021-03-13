Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Эльче» в Примере
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Эльче» забил первым. На 61-й минуте отличился Даниэль Кальво.
«Реал» ответил голами Карима Бензема на 73-й и первой компенсированной ко второму тайму минутах.
По итогам 27 матчей «Реал» поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков, и опережает опустившуюся на третье место «Барселону», имеющую игру в запасе, на одно очко. «Эльче» с 25 очками — на 17-м месте.
В другом матче игрового дня «Алавес» и «Кадис» сыграли вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» проиграла «Леванте» в валенсийском дерби Примеры.