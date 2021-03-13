Шунин считает, что «Динамо» не повезло в матче со «Спартаком»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чего не хватило? Забить больше, чем соперник. Игра у нас получилась интересной, было много моментов. Мы выглядели хорошо, но не повезло, от чего вдвойне обидно», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Он отметил, что уже обдумал эпизод с пропущенным мячом после удара Виктора Мозеса и не считает, что мог бы сыграть лучше.

«Выдвинуться на Мозеса? Вряд ли. Там близко был Скопинцев, мы бы помешали друг другу. Я остался на позиции, а мяч пролетел либо между ног, либо возле ноги Димы, от чего вдвойне сложнее. Мозес хорошо попал в дальний угол, а я сложился, но чуть не достал мяч», — добавил Шунин.

«Динамо» на своём поле уступило «Спартаку» со счётом 1:2.

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