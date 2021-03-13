Хинкель рассказал, ушёл ли «Спартак» от схемы в четыре защитника
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«Ушёл ли Спартак от схемы в четыре защитника? Нет, она жива, мы думали о ней перед игрой с «Динамо». Может, ещё к ней вернёмся», — приводит слова Хинкеля «Матч ТВ».
Он отметил, что, когда «Динамо» проигрывало, они выпустили больше игроков нападения, поэтому «Спартак» добавил игроков в защиту, чтобы уравнять ситуацию.
«Плюс у нас есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игроков с жёлтой карточкой. Поэтому решили перестраховаться и заменить ребят, у кого была карточка», — добавил специалист.
«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Шварц отметил класс футболистов «Спартака» после поражения в дерби.