Хинкель рассказал, ушёл ли «Спартак» от схемы в четыре защитника

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Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал тактическое построение команды в защите в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Хинкель рассказал, ушёл ли «Спартак» от схемы в четыре защитника
  • ©spartak.com

«Ушёл ли Спартак от схемы в четыре защитника? Нет, она жива, мы думали о ней перед игрой с «Динамо». Может, ещё к ней вернёмся», — приводит слова Хинкеля «Матч ТВ».

Он отметил, что, когда «Динамо» проигрывало, они выпустили больше игроков нападения, поэтому «Спартак» добавил игроков в защиту, чтобы уравнять ситуацию.

«Плюс у нас есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игроков с жёлтой карточкой. Поэтому решили перестраховаться и заменить ребят, у кого была карточка», — добавил специалист.

«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Шварц отметил класс футболистов «Спартака» после поражения в дерби.

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