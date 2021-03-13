Максименко — о победе «Спартака»: нужно было только драться и отдавать все силы

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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Максименко — о победе «Спартака»: нужно было только драться и отдавать все силы
  • ©spartak.com

«Сложная игра, дерби всё-таки. Тяжёлое поле, по которому нужно было только драться и отдавать все силы. Что мы и сделали, благодаря чему победили», — приводит слова Максименко «Матч ТВ».

Он также прокомментировал переход «Спартака» от коротких передач к длинным по ходу встречи.

«Связано ли это с качеством поля или была такая установка тренера? И то и другое. Тяжело на таком поле контролировать мяч», — добавил голкипер.

«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Максименко был признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак».

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