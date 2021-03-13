Хинкель похвалил Максименко после матча с «Динамо»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу над столичным «Динамо» (2:1) в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), выделив голкипера своей команды Александра Максименко.

«Сегодня было отличное дерби. Интенсивный футбол. Мы контролировали ход матча. Даже после пропущенного мяча показали характер. В перерыве я чувствовал, что у нас есть силы продолжать давление. Мы заставили игроков соперника ошибиться в штрафной, что привело к одиннадцатиметровому. В итоге повели в счёте. У «Динамо» также были хорошие моменты, но Максименко хорошо себя показал», — сказал Хинкель после матча.

«Спартак» набрал 41 очко и поднялся на второе место в РПЛ, отставая на четыре очка от лидирующего «Зенита». «Динамо» с 36 очками идёт пятым.

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