Дзюба вышел на третье место по голам в истории чемпионата России по футболу

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России по футболу.
Дзюба вышел на третье место по голам в истории чемпионата России по футболу
  • globallookpress.com

Мяч Дзюбы в ворота грозненского «Ахмата» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал для Дзюбы 130-м в рамках турнира. Таким образом, он вышел на третье место по данному показателю, опередив Дмитрия Кириченко, на счету которого 129 голов. 

Рекордсменом является Олег Веретенников, забивший 143 мяча. Вторым по данному показателю является Александр Кержаков —139 голов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ.

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