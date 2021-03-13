ЦСКА сообщил о состоянии Фернандеса, получившего травму в матче с «Арсеналом»

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА сообщила о состоянии здоровья защитника команды Марио Фернандеса.

«У Марио диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица», — говорится в сообщении ЦСКА.



Отмечается, что сроки возвращения Фернандеса в общую группу будут определены позднее.

На 21-й минуте матча с «Арсеналом» полузащитник тульской команды Александр Ломовицкий наступил на голову упавшему защитнику сборной России. Игрок армейцев покинул поле на носилках.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.