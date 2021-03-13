Тренер «Миннесоты» — о хет-трике Капризова: нам придётся привыкать к этим вещам
- Reuters
«Кирилл Капризов нас уже не удивляет, верно? Уверен, что вы не удивлены. В каждой игре Кирилл показывает что-то интересное. Это очень особенный хоккеист. Думаю, нам придётся привыкать к этим вещам», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
Во встрече «Миннесота» — «Аризона» российский нападающий оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой игры «Миннесота» — «Аризона».