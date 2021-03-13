Тарасенко — о первой шайбе в сезоне: приятно забивать после долгого перерыва
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«Приятно забивать после долгого перерыва. Не хочу слишком много говорить о заброшенной шайбе, потому что лучше отличаться в победных матчах. Когда ты забиваешь, а команда побеждает, это другие эмоции», — приводит слова Тарасенко спортивный журналист Джереми Рутерфорд в Twitter.
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась победой «Вегаса» в овертайме со счётом 5:4.
Ранее сообщалось, что хет-трик Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Аризону».