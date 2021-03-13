Тарасенко — о первой шайбе в сезоне: приятно забивать после долгого перерыва

Российский нападающий Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» прокомментировал первую заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче с «Вегас Голден Найтс».

«Приятно забивать после долгого перерыва. Не хочу слишком много говорить о заброшенной шайбе, потому что лучше отличаться в победных матчах. Когда ты забиваешь, а команда побеждает, это другие эмоции», — приводит слова Тарасенко спортивный журналист Джереми Рутерфорд в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась победой «Вегаса» в овертайме со счётом 5:4.

Ранее сообщалось, что хет-трик Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Аризону».