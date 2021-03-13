Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алек Мартинес и Райлли Смит.

В составе «Сент-Луиса» — российский нападающий Владимир Тарасенко, Райан О'Райли, Зак Сэнфорд и Дэвид Перрон.

Таким образом, Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что хет-трик Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Аризону».